Allarmi aerei nella notte in tutta l'Ucraina, vittime

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - La difesa aerea ucraina ha respinto nella notte diverse ondate di attacchi russi e distrutto 29 missili da crociera su 30 e 4 droni. E' il bilancio del servizio stampa dell'aeronautica militare delle forze armate ucraine, che ha precisato che l'allarme aereo è scattato in città e in tutte le regioni del Paese.

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in seguito ad un attacco missilistico russo su Odessa, dove è stato colpito un impianto industriale. Un'altra vittima si è registrata durante i bombardamenti russi sulla città di Kostyantynivka, nella regione di Donetsk. Secondo le prime informazioni, le forze russe hanno usato missili S-300 e sono stati distrutti o danneggiati diversi edifici privati e appartamenti, un negozio e alcuni edifici amministrativi.

Una donna di 68 anni residente a Huliaipole è morta ieri in seguito ai bombardamenti russi nella regione di Zaporizhzhia.

In tutto sono stati lanciati 90 attacchi: 82 proiettili di artiglieria hanno raggiunto Huliaipole, Huliaipilske, Novoandriivka, Novodanylivka, Bilohirya, Shcherbaky; sette attacchi con sistemi di razzi a lancio multiplo hanno colpito Zaliznychne, Stepnohirsk, Malynivka, Poltavka, Kamianske e Stepove, mentre un raid aereo è stato effettuato su Malia Tokmachka. Almeno 31 obiettivi sono stati distrutti o danneggiati, tra cui case e proprietà di civili.

Le autorità di Kiev hanno intanto avvisato i cittadini che nel corso della giornata saranno fatti brillare ordigni e munizioni inesplosi, invitando a mantenere la calma e di mettersi al riparo. (ANSA).