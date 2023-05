Segretario Onu Guterres, omofobia è attacco ai diritti umani

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "In ogni angolo del mondo le persone LGBTQI+ continuano a subire violenze, persecuzioni, incitamento all'odio, ingiustizie e persino veri e propri omicidi". Lo dichiara il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres nella giornata internazionale contro l'omofobia.

"Ogni aggressione alle persone LGBTQI+ - aggiunge - è un attacco ai diritti umani e ai valori che ci stanno a cuore". "Non possiamo e non vogliamo tornare indietro" conclude. (ANSA).