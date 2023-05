Scholz, mantenere i ponti con l'altra Russia

(ANSA) - BERLINO, 17 MAG - "La Russia ha perso la democrazia". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, oggi a Reykjavik, in una conferenza stampa a margine del consiglio di Europa, trasmessa da alcuni media a Berlino. "Noi dovremmo, come Consiglio d'Europa, tenere in piedi i ponti con i rappresentanti di un'altra Russia e di un'altra Bielorussia. E mantenere in questo modo aperte le prospettive di un futuro democratico e pacifico, per quanto oggi ci riesca difficile immaginarlo", ha aggiunto. (ANSA).