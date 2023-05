Saluto Meloni-Macron a Reykjavik, 'grande cordialità'

(ANSA) - REYKJAVIK, 17 MAG - Clima di "grande cordialità" in Islanda tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni. Lo si apprende da fonti italiane, secondo cui il presidente francese ha salutato la premier prima dell'avvio del vertice del Consiglio d'Europa a Reykjavik. Meloni, viene spiegato, per prima ha fatto gli auguri di buon compleanno al presidente della Polonia, Andrzej Duda.

Prima dell'apertura dei lavori, si è poi intrattenuta col premier britannico Sunak, il cancelliere Scholz e altri leader, conversando anche con il cardinale Pietro Parolin e il primo ministro ucraino Shmyhal, che poche settimane fa ha partecipato alla Conferenza di Roma.

La presidente del Consiglio Meloni, ha lasciato Reykjavik dopo aver partecipato al summit dei capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa. La delegazione italiana è decollata dalla capitale islandese diretta a Hiroshima per il G7 in Giappone. L'itinerario di volo prevede uno scalo tecnico negli Stati Uniti, ad Anchorage, la città più grande dell'Alaska.

