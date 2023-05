Medio Oriente: Israele alla Siria, via Hezbollah dal Golan

(ANSAMed) - BEIRUT, 17 MAG - L'aviazione militare israeliana ha sganciato nelle ultime ore nella Siria sud-occidentale dei volantini, in arabo, indirizzati alle "forze di sicurezza" siriane, invitandole a prendere le distanze da Hezbollah, il partito armato libanese filo-iraniano presente in Siria nelle aree confinanti col Libano e con le Alture del Golan contese tra Israele e Siria.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, che pubblica immagini dei volantini.

Su questi sono stampate immagini satellitari che mostrano presunte postazioni di Hezbollah nel Golan controllato dal governo siriano e si afferma che miliziani libanesi filo-iraniani hanno libero accesso e movimento nella zona a ridosso della Linea dell'armistizio tra Israele e Siria grazie a dei lasciapassare militari forniti dallo stesso esercito di Damasco.

In più di 10 anni di conflitto armato in Siria, Israele ha ripetutamente lanciato dal cielo volantini indirizzati alla popolazione siriana e alle autorità di Damasco invitando le parti a prendere le distanze dagli Hezbollah, presenti nel paese dal 2012.

Periodicamente Israele conduce raid aerei contro depositi di armi, postazioni e acquartieramenti delle forze filo-iraniane dispiegate in varie regioni della Siria. (ANSAMed).