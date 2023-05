Francia: Sarkozy ricorre in Cassazione contro condanna

(ANSA) - PARIGI, 17 MAG - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, condannato in appello questa mattina a 3 anni di carcere di cui soltanto due con la condizionale, ricorrerà in Cassazione nella vicenda delle intercettazioni, che lo ha visto imputato di corruzione e traffico di influenze. Lo hanno fatto sapere i suoi legali.

Sarkozy, che ha subito una condanna inedita per un ex presidente francese, era stato condannato anche in primo grado a 3 anni, ma tutti con la condizionale. Nel caso venga confermata la pena pronunciata in appello, Sarkozy sconterà l'anno di carcere con il braccialetto elettronico. (ANSA).