Convoglio Usa attaccato in Nigeria, nessun americano ucciso

(ANSA) - WASHINGTON, 17 MAG - Il veicolo di un convoglio Usa è stato attaccato in Nigeria, ma nessun americano è rimasto ferito o ucciso. Lo ha riferito la Casa Bianca. "Ci sono dei feriti ma è ancora troppo presto per fare un bilancio", ha precisato il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby.

Il gruppo di uomini armati che ha attaccato il convoglio "ha assassinato due agenti delle Forze mobili di polizia e due agenti del consolato" prima di incendiare il loro veicolo, ha detto il portavoce della polizia Ikenga Tochukwu. L'attacco è avvenuto nell'Anambra, uno degli Stati del sud-est della Nigeria con un alto livello di violenza. Agenti della sicurezza attribuiscono la responsabilità degli attacchi nella zona al gruppo indipendentista "Popoli indigeni del Biafra" (Ipob) e in particolare al suo braccio armato (Eastern Security Network, Esn) che però ha negato ripetutamente le accuse. (ANSA).