Bolsonaro nega coinvolgimento nel caso dei pass Covid falsi

(ANSA) - BRASILIA, 17 MAG - Durante un interrogatorio di oltre tre ore davanti alla polizia federale, l'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha negato il coinvolgimento nel caso dei pass vaccinali falsi per il quale è stato arrestato un suo ex collaboratore, il tenente colonnello Mauro Cid Barbosa.

L'ex leader di destra ha dichiarato di non essere a conoscenza dello schema e ha ammesso che tutte le sue questioni personali erano di competenza del suo collaboratore, il quale avrebbe manomesso la certificazione sua e della figlia 12enne per consentire loro di entrare negli Stati Uniti il ;;30 dicembre scorso.

Bolsonaro ha comunque difeso Cid, descrivendolo come un militare "disciplinato" e scagionandolo dalle accuse di aver progettato le falsificazioni nel sistema di registrazione dei vaccini del ministero della Salute.

Al termine della testimonianza, la notte scorsa, Bolsonaro e i suoi avvocati hanno lasciato la sede della polizia federale, nel centro di Brasilia, senza parlare con la stampa.

Quello di ieri è stato il terzo interrogatorio per Bolsonaro, dopo aver testimoniato anche sui fatti dell'8gennaio e sul caso dei gioielli donati dall'Arabia Saudita. (ANSA).