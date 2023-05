Usa 2024: alleati di Pence lanciano comitato elettorale

Gli alleati dell'ex vicepresidente americano Mike Pence hanno lanciato un Super Pac (un comitato elettorale di raccolta fondi pro o contro un candidato) che dovrebbe servire come trampolino di lancio per la sua (prevista) campagna elettorale per le elezioni del 2024. Una chiara indicazione, secondo il sito Axios, che Pence ha intenzione di sfidare l'ex presidente Donald Trump alle primarie repubblicane.

La candidatura potrebbe arrivare nelle prossime settimane, e nel frattempo il Super Pac 'Committed to America' consentirà agli alleati dell'ex numero due del tycoon di raccogliere donazioni illimitate e gettare le basi per la campagna presidenziale ufficiale. "Questa campagna reintrodurrà Mike Pence nel paese non come vice presidente, ma come un conservatore economico, sociale e della sicurezza nazionale, un conservatore alla Reagan", ha commentato Scott Reed, funzionario di lunga data della campagna elettorale repubblicana che sara' co-presidente del Pac.