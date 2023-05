Putin consegna al Patriarcato di Mosca una celebre icona sacra

(ANSA) - MOSCA, 16 MAG - Vladimir Putin ha deciso di consegnare alla Chiesa ortodossa russa una delle più celebri icone sacre russe, la Trinità di Andrey Rublyov: lo riferisce il Patriarcato di Mosca, ripreso dalle agenzie Tass e Interfax.

L'opera d'arte risale alla prima metà del XV secolo e dal 1929 era custodita nella Galleria Tretyakov di Mosca. Secondo la Tass, la Trinità di Rublyov sarà esposta "per la venerazione" nella cattedrale di Cristo Salvatore di Mosca per un anno e dopo nel monastero della Trinità di San Sergio a Sergiev Posad, a circa 70 chilometri dalla capitale russa. Si ritiene che l'icona sia stata dipinta circa 600 anni fa da Rublyov proprio per il monastero della Trinità di San Sergio.

"Naturalmente, si tratta principalmente di considerazioni umanitarie, nel senso che ci sono un gran numero di credenti nel nostro paese che la vedono come un oggetto sacro", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, a proposito della decisione di Putin di consegnare alla Chiesa ortodossa russa l'opera d'arte.

La Chiesa ortodossa russa è considerata molto vicina al Cremlino e il suo capo, il Patriarca di Mosca Kirill, si è apertamente schierato a favore dell'operazione speciale. (ANSA).