Maduro, l'Organizzazione degli Stati americani va abolita

(ANSA) - CARACAS, 16 MAG - Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, come il suo omologo messicano, Andrés Manuel López Obrador, si è espresso a favore dell'abolizione dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) perché "inutile".

"L'Osa ha una storia disastrosa, non è giunta a nulla, è già in rovina, e le rovine dell'Osa dovrebbero scomparire come dice López Obrador"; ha detto il leader venezuelano. "Forse apriranno un museo del macabro, del cinismo dell'interventismo, perché è l'Osa che ha realizzato tutte le invasioni e i colpi di Stato che si sono verificati negli ultimi 70 anni in America Latina e nei Caraibi", ha aggiunto Maduro, secondo il quale l'unico percorso da seguire è quello rappresentato dalla Comunità di Stati latinoamericani e dei caraibi (Celac), dall'Unione delle nazioni sudamericane (Unasur), dal Mercosur e dall'Alleanza bolivariana per le americhe (Alba). (ANSA).