Macron, inqualificabile aggressione al nipote di Brigitte

(ANSA) - PARIGI, 16 MAG - Arrivato a Reykjavik per il Consiglio d'Europa, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha definito "inaccettabile" e "inqualificabile" l'aggressione ai danni del nipote della consorte, Brigitte Macron, da parte di alcuni manifestanti contro la riforma delle pensioni.

"Si tratta di atti inaccettabili e inqualificabili" ha risposto Macron arrivando al vertice del Consiglio d'Europa e rispondendo alle domande dei giornalisti che lo attendevano.

"Non c'è posto per la violenza in democrazia - ha aggiunto il capo dell'Eliseo -, nessuna forma di violenza è giustificata".

(ANSA).