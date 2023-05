Licenziata moglie di Schroeder, era con lui all'ambasciata russa

La società di sviluppo economico del Land tedesco Nordreno-Vestfalia ha interrotto la sua collaborazione con Soyeon Schroeder-Kim, moglie dell'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder. Questo è avvenuto dopo che la società, che si chiama Nrw.Global Business, aveva chiesto "ripetutamente" a Schroeder-Kim di "non parlare in pubblico di questioni politicamente sensibili, soprattutto la guerra di aggressione russa all'Ucraina". Lo dichiara il ministero dell'Economia del Land, come riporta Dpa.

Schroeder-Kim aveva originariamente un contratto fino alla fine del 2023, come rappresentante della Corea del Sud. La moglie di Schroeder era con lui lo scorso 9 maggio, quando l'ex cancelliere ha partecipato alle celebrazioni per la Giornata della vittoria presso l'ambasciata russa di Berlino.