Il re di Norvegia torna al lavoro dopo ricovero in ospedale

L'86enne re Harald V di Norvegia, ricoverato in ospedale per una settimana per un'infezione, riprenderà le funzioni ufficiali in tempo per potere partecipare alle celebrazioni della festa nazionale di questa settimana. Lo ha reso noto oggi il palazzo reale.

"Sua Maestà il re è stato dichiarato sano e dal 17 maggio sarà sul balcone del palazzo per salutare la parata dei bambini", un evento tradizionale che fa parte dei festeggiamenti della giornata nazionale norvegese, ha riferito la stessa fonte.

Il popolare monarca, che ha governato per 32 anni in un ruolo prevalentemente cerimoniale, è stato ricoverato in ospedale l'8 maggio scorso per una terza infezione dalla scorsa estate. Ieri è stato dimesso dall'ospedale universitario di Oslo, ma gli è stato ordinato di continuare a riposare, sollevando dubbi sulla possibilità di partecipare ai festeggiamenti della festa nazionale.

Oltre alle infezioni, negli ultimi anni Harald è stato anche ricoverato in diverse occasioni per Covid, interventi chirurgici al ginocchio e al cuore e problemi respiratori. L'ex velista olimpico, che governa dal gennaio 1991, ha ripetutamente rifiutato di abdicare.