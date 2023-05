I democratici pronti a salvare McCarthy sul tetto del debito

(ANSA) - NEW YORK, 16 MAG - I democratici centristi sono pronti a 'salvare' lo Speaker della camera, il repubblicano Kevin McCarthy, nel caso di un accordo sul tetto del debito. Un compromesso con Joe Biden per evitare il default degli Stati Uniti potrebbe infatti spingere i conservatori a chiedere la testa di McCarthy e quindi la fine del suo essere Speaker.

Per evitare che questo accada un piccolo gruppi di democratici moderati ha assicurato ai deputati repubblicani di essere pronto ad aiutare McCarthy in caso di rivolta. Se infatti un accordo fra Biden e lo Speaker della Camera si traducesse in un referendum su McCarthy con la richiesta di un voto per rimuoverlo, i democratici voteranno per mantenerlo in carica.

"Lo proteggeremo se farà la cosa giusta", afferma un democratico con Politico. (ANSA).