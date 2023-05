I Ceo americani a Biden e al Congresso, 'un default sarebbe disastroso'

Gli amministratori delle grandi aziende americane scrivono a Joe Biden e ai leader del Congresso mettendoli in guardia sulle "potenziali disastrose conseguenze" di un default.

In una lettera aperta, riportata da Cnn, gli amministratori delegati affermano che "non risolvere l'attuale impasse potrebbe facilmente tradursi in conseguenze ancora più negative. Anche se l'economia americana è forte, l'inflazione elevata ha creato stress sul sistema finanziario. Un default indebolirebbe la nostra posizione nel sistema finanziario mondiale".

La lettera è stata firmata anche dai ceo di Goldman Sachs, Morgan Stanley, del Nasdaq e di JetBlue.