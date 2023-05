Cnn, una chef nigeriana cucina per 100 ore, punta al record

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Una chef nigeriana, Hilda Effiong Bassey, ha passato 100 ore a cucinare in piedi senza fermarsi mai, nel tentativo di superare il record certificato dal Guinness dei primati. Lo riporta la Cnn, precisando che il record del mondo di tempo passato cucinando era stato stabilito dalla chef indiana Lata Tondon, che era rimasta sui fornelli 87 ore e 45 minuti.

"Il primo giorno è stato il più complicato - ha raccontato Bassey, che è conosciuta dal suo milione di follower come Hilda Baci -. Ero pronta a rinunciare dopo sole 6 ore". Dopo aver superato il record di Tondon, arrivare a 100 ore è stato una passeggiata, ha precisato.

La 'maratona' in cucina si è svolta nei giorni scorsi, con decine di persone provenienti da tutta la Nigeria e giunte a Lagos per fare visita alla chef. Tra di loro anche la cantante Tiwa Savage e alcuni politici locali. I curiosi sono anche stati coinvolti in balli di gruppo in compagnia di figuranti travestiti da panda e gorilla giganti, il tutto di fronte alla cucina allestita all'aperto e preparata per l'evento.

Bassey è molto felice di aver portato a termine l'impresa che le ha permesso di contribuire a far conoscere la tradizione culinaria del suo Paese. Nel corso delle sue 100 ore in cucina ha preparato 55 piatti diversi. "Più ricette vengono diffuse, più persone saranno disposte a provarle", ha spiegato.

Il comitato del Guinness dei primati deve ancora confermare che tutti i criteri per il riconoscimento dell'impresa siano stati soddisfatti. Nel frattempo, però, la chef ha raggiunto un altro record personale: più di un milione di persone hanno infatti visto la sua maratona sui social. (ANSA).