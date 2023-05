Usa, l'Iran sta ampliando il suo aiuto a Mosca contro Kiev

(ANSA) - WASHINGTON, 15 MAG - L'Iran continua a sostenere la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina e sta ampliando il suo sostegno. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con la stampa. "Teheran è direttamente coinvolta nell'uccisione degli ucraini", ha sottolineato precisando che gli iraniani hanno fornito droni e munizioni. D'altra parte Mosca ha concluso un accordo con Teheran per vendere jet da combattimento, elicotteri e altre armi. (ANSA).