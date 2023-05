Presidente della Tunisia Saied propone vertice su migranti

(V. il servizio delle 19.40) (ANSA) - TUNISI, 15 MAG - "L'approccio della sicurezza ha mostrato i suoi limiti nell'affrontare il fenomeno della migrazione irregolare": lo ha detto il presidente tunisino Kais Saied incontrando oggi al Palazzo di Cartagine il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

"Il numero delle vittime aumenta di giorno in giorno", ha ricordato, aggiungendo che "le reti criminali di scafisti stanno approfittando dell'insicurezza che porta i migranti a rischiare la vita per raggiungere l'altra sponda del Mediterraneo".

Saied ha sottolineato la necessità di affrontare le cause profonde di questo fenomeno per sradicarlo, come parte di un nuovo approccio collettivo. In questo contesto ha proposto di tenere al più presto un incontro tra capi di stato e di governo o tra ministri dell'Interno dei Paesi colpiti dalla crisi migratoria, con l'obiettivo di concordare strumenti di cooperazione per affrontare le cause del fenomeno della migrazione irregolare.

L'incontro tra Saied e Piantedosi "è stato anche l'occasione per discutere di cooperazione e amicizia tra i due paesi e popoli vicini", si legge nel comunicato della presidenza tunisina. (ANSA).