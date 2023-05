Kilicdaroglu, 'non si blocchi la volontà della nazione'

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Il leader dell'opposizione turca Kemal Kilicdaroglu in un discorso in serata, mentre prosegue lo spoglio elettorale, ha affermato che il partito di governo AK sta bloccando il sistema elettorale presentando obiezioni ai risultati. "Non bloccate la volontà della nazione. Il Paese non ha più pazienza per l'instabilità. Non potete gestire la situazione con la manipolazione, non abbiate paura della volontà della gente", ha precisato, invitando volontari e funzionari di partito a continuare a monitorare il conteggio dei voti.

"Resteremo qui fino a quando non sarà stato contato l'ultimo voto", ha detto. Lo riportano Al Jazeera e la Bbc. (ANSA).