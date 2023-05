Filorussi, ministro Interno Lugansk ferito in tentato omicidio

(ANSA) - MOSCA, 15 MAG - L'agenzia di stampa statale russa Tass, citando una fonte nelle "forze dell'ordine regionali", sostiene che il de facto "ministro dell'Interno" ad interim dei separatisti filorussi di Lugansk, Igor Kornet, sarebbe stato "gravemente ferito" in un "tentativo di omicidio" nel centro di Lugansk e sarebbe ora ricoverato "in terapia intensiva". Stando a fonti nei servizi di emergenza dei separatisti citati dall'agenzia Interfax, Kornet sarebbe rimasto ferito in seguito a un'esplosione nel centro di Lugansk. (ANSA).