Farnesina e Confartigianato presentano il progetto Benfatto

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - In occasione della Convention 2023 di Confartigianato Imprese, che si svolge oggi 15 maggio, il ministero degli Esteri lancia Benfatto, un nuovo progetto finalizzato a promuovere l'eccellenza artigiana Made in Italy che sarà disponibile a partire da oggi su tutti i canali della Farnesina. Lo annuncia un comunicato congiunto.

Cinque video e una mostra illustrano l'eccellenza dell'artigianato e della manifattura italiani nei comparti agroalimentare, arredo e complementi d'arredo, moda, oreficeria e innovazione. L'iniziativa, realizzata dal ministero in collaborazione con Confartigianato Imprese, si inserisce nell'azione di sostegno del Made in Italy e dell'internazionalizzazione delle imprese, tra gli obiettivi fondamentali della Farnesina. Le venticinque imprese coinvolte sono state selezionate da Confartigianato secondo criteri di distribuzione geografica e sono rappresentative di distretti, equità e sostenibilità dei processi produttivi.

"Le piccole e medie imprese artigiane sono una componente essenziale del tessuto produttivo dell'Italia. La loro crescita sui mercati esteri è una priorità di questo Governo" - ha affermato il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani - . Con Benfatto, "portiamo competenze e tradizioni dei piccoli laboratori artigiani sul palcoscenico internazionale, per farne apprezzare sempre di più la lunga storia e l'attenzione per l'innovazione".

"Benfatto - sottolinea il Presidente di Confartigianato Marco Granelli - descrive il valore dell'artigianalità italiana con un moderno e coinvolgente percorso di voci e immagini nelle case history di successo, nelle buone pratiche produttive che consentono di apprezzare il nostro vasto patrimonio imprenditoriale nei suoi molteplici settori e identità territoriali". (ANSA).