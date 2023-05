Zelensky, oggi a Roma siamo diventati più forti

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Oggi a Roma. Come sempre con tali visite, abbiamo ottenuto un risultato. Oggi siamo diventati più forti.

Ho incontrato il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Sono grato a loro per le decisioni politiche di aumentare gli aiuti per l'Ucraina". Lo scrive su Twitter Volodymyr Zelensky al termine della giornata.

"Sono grato alla leadership politica dell'Italia e di tutti gli italiani che ci aiutano e sostengono l'Ucraina nella nostra lotta per uno stile di vita europeo. Viva Italia! Gloria all'Ucraina!", aggiunge. (ANSA).