Zelensky in Germania, Scholz: "Vi sosteniamo quanto sarà necessario"

"Vi sosteniamo tanto a lungo quanto sarà necessario". Lo ha detto Olaf Scholz a Berlino, in conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"L’Ucraina vuole la pace”, “ma non si può congelare il conflitto”, “la Russia deve prima di tutto ritirare le truppe", ha aggiunto Scholz. “Vi sosteniamo tanto a lungo quanto sarà necessario”, ha sottolineato il leader tedesco.

“Noi non attacchiamo obiettivi territoriali russi, ma liberiamo i nostri territori”, ha affermato Zelensky, rispondendo sui leak Usa trapelati nell'ultimo mese e diffusi dal Washington Post secondo cui il presidente ucraino avrebbe ipotizzato di "condurre attacchi in Russia". Zelensky ha affermato che gli ucraini non hanno armi che possano colpire la Russia.



Zelenskiy ha ringraziato la Germania per il suo sostegno incontrando oggi il presidente Frank-Walter Steinmeier nella sua prima visita nel Paese dopo l'invasione della Russia.

"Nel momento più difficile della storia moderna dell'Ucraina, la Germania è orgogliosa di essere un nostro vero amico e un alleato affidabile. Insieme vinceremo e riporteremo la pace in Europa", ha scritto Zelensky sul libro degli ospiti, come riporta il Guardian. Zelenskiy ha raggiunto la Germania in nottata volando su un aereo del governo di Berlino scortato nello spazio aereo tedesco da caccia della Luftwaffe.





Zelensky incontra Papa Francesco in Vaticano, a colloquio per 40 minuti

Zelensky è arrivato al castello di Bellevue, a Berlino, dove è stato accolto dal presidente Frank-Walter Steinmeier, per il saluto di benvenuto alla sua prima visita in Germania dall'inizio della guerra. L'arrivo del leader ucraino era stato confermato solo ieri ufficialmente e l'atterraggio dall'Italia è avvenuto nel cuore della notte, in una capitale blindata. Nelle prossime ore, Zelensky è atteso in cancelleria da Olaf Scholz, dove terrà anche un incontro con la stampa, e nel pomeriggio ad Aquisgrana, dove riceverà il Karlspreis, dedicatp quest'anno al popolo ucraino e al suo presidente. Ieri il governo tedesco ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 2,7 miliardi, raddoppiando le risorse messe finora in campo a sostegno di Kiev.