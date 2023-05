Zelensky è arrivato dal presidente Steinmeier a Berlino

(ANSA) - BERLINO, 14 MAG - Il presidente Volodymyr Zelensky è arrivato al castello di Bellevue, a Berlino, dove sarà accolto dal presidente Frank-Walter Steinmeier, per il saluto di benvenuto alla sua prima visita in Germania dall'inizio della guerra. L'arrivo del leader ucraino era stata confermata solo ieri ufficialmente e l'atterraggio dall'Italia è avvenuto nel cuore della notte, in una capitale blindata. Nelle prossime ore, Zelensky è atteso in cancelleria da Olaf Scholz, dove terrà anche un incontro con la stampa, e nel pomeriggio ad Aquisgrana, dove riceverà il Karlspreis, dedicatp quest'anno al popolo ucraino e al suo presidente. Ieri il governo tedesco ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 2,7 miliardi, raddoppiando le risorse messe finora in campo a sostegno di Kiev. (ANSA).