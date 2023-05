Zelensky, colpire in Russia? Noi liberiamo nostri territori

(ANSA) - BERLINO, 14 MAG - "Noi non attacchiamo obiettivi territoriali russi, ma liberiamo i nostri territori". Lo ha detto Volodymyr Zelensky a Berlino, rispondendo sui leak Usa trapelati nell'ultimo mese e diffusi dal Washington Post secondo cui il presidente ucraino avrebbe ipotizzato di "condurre attacchi in Russia". Zelensky ha affermato che gli ucraini non hanno armi che possano colpire la Russia. (ANSA).