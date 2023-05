Turchia: oppositore Erdogan, abbiamo perso la democrazia

(ANSA) - ANKARA, 14 MAG - "Abbiamo tutti perso la democrazia", ha detto al momento del voto Kemal Kilicdaroglu, il principale rivale del presidente turco Recep Erdogan alle elezioni legislative e presidenziali in corso in Turchia.

"A tutti noi è mancata la democrazia. Ci è mancato stare insieme, ci è mancato abbracciarci. Vedrete, la primavera tornerà in questo Paese se Dio vorrà e durerà per sempre", ha dichiarato il candidato presidenziale dell'opposizione turca Kemal Kiliçdaroglu, principale sfidante del presidente in carica Recep Tayyip Erdogan, dopo aver espresso il suo voto ad Ankara.

Anche il capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan ha votato nelle elezioni dove è candidato nuovamente per la presidenza della Repubblica. Lo rende noto la tv di Stato Trt, facendo sapere che Erdogan ha votato nel quartiere di Uskudar, sulla sponda anatolica di Istanbul. (ANSA).