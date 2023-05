Thailandia: urne chiuse, primi risultati elezioni in serata

(ANSA) - BANGKOK, 14 MAG - Si sono chiuse pochi minuti fa le votazioni per le elezioni legislative in Thailandia, dove il premier ed ex generale golpista Prayuth Chan-ocha rischia una severa sconfitta da parte dei due principali partiti di opposizione, il Puea Thai e il Move Forward.

Con un'affluenza indicata all'85 percento dalla Commissione elettorale, nel Paese c'è grande attesa per i risultati. Il conteggio è partito subito dopo la chiusura delle urne, e i risultati preliminari sono attesi già attorno alle 18:30 locali (le 13:30 in Italia). Ma con un sistema elettorale all'80 percento maggioritario e al 20 percento proporzionale, e soprattutto con i voti decisivi di 250 Senatori nominati dall'esercito, si prevedono settimane di negoziazioni per capire chi diventerà primo ministro e con l'appoggio di quali partiti.

Già dopo il voto del 2019 i due principali movimenti di opposizione furono rispettivamente il primo e il terzo partito più votato, ma l'establishment conservatore e monarchico riuscì comunque a mettere insieme una coalizione di governo con a capo Prayuth, specie grazie al compatto sostegno del Senato. (ANSA).