Podolyak, Bakhmut è il preludio della controffensiva

(ANSA) - KIEV, 14 MAG - A Bakhmut "l'Ucraina ha preso l'iniziativa. Ciò non significa che verrà liberata domani. Ma i combattimenti pesanti continueranno" e "in un senso più ampio, Bakhmut è il preludio di una controffensiva. È la porta che apre la possibilità all'Ucraina di lanciare una controffensiva di successo". Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak in un'intervista alla Bild, aggiungendo che "la controffensiva non è un evento unico che è iniziato oggi e finisce domani. Si tratta di molte azioni, alcune delle quali sono già in corso.(...) Esistono già piccoli progressi locali in diverse parti della regione di Donetsk". (ANSA).