Nuovi razzi da Gaza, Israele colpisce Jihad nella Striscia

Continua il lancio di razzi della Jihad islamica da Gaza verso Israele così come gli attacchi dell'aviazione sulla Striscia, mentre stagnano i colloqui, mediati dall'Egitto, per un possibile cessate il fuoco.

Le comunità israeliane attorno alla Striscia - dove questa mattina sono risuonate varie volte le sirene di allarme anti missili - restano sotto attacco. Il portavoce militare ha detto che, dall'inizio delle ostilità, sono stati oltre 1000 i razzi lanciati dall'enclave palestinese, di cui oltre 800 arrivati in territorio israeliano e, in larga parte intercettati dal sistema Iron Dome. Gli attacchi sulla Striscia a postazioni della Jihad sono stati - da inizio conflitto - 325: in nottata l'esercito ha fatto sapere di aver colpito centri di comando operativi della fazione. Una fonte non identificata della Jihad - riferita da media libanesi ripresi da quelli israeliani - ha detto che "la campagna continua e che altri attacchi stanno per arrivare".

(ANSA).