Meloni, la pace se e quando la Russia cesserà le ostilità

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Alla pace si arriverà solo se e quando la Russia cesserà le ostilità". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine dell'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La premier ha rinnovato l'appello a Mosca "a fermare l'aggressione e a ritirare le truppe". "Siamo favorevoli - ha aggiunto - ad una soluzione diplomatica del conflitto. Sosteniamo la formula di pace in 10 punti del presidente Zelensky. E riconosciamo le legittime aspirazione europee dell'Ucraina, avamposto della sicurezza dell'intero continente europeo"."Continueremo a fornire sostegno, anche militare, perché l'Ucraina possa arrivare ai negoziati con una posizione solida. Questo è importante perché alla pace non si può arrivare con nessuna posizione di resa" ha detto Meloni.

"A fine febbraio sono stata a Kiev. Noi abbiamo realizzato lo scorso 26 aprile una grande conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina per dimostrare che la nostra nazione vuole svolgere un ruolo di primo piano per la ricostruzione e che scommettiamo sulla vittoria dell'Ucraina". (ANSA).