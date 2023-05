Borrell, 'rispetto al 2013 la spesa militare dell'Ue su del 30%'

"La spesa militare lo scorso anno nell'Ue è nuovamente salita. L'aumento è del 30% in più rispetto a dieci anni fa e in Asia il trend di aumento della spesa è ancora più forte, 40% in più rispetto a dieci anni fa.

Ciò mostra che viviamo in un mondo ogni giorno più insicuro". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell intervenendo al Forum tra l'Ue e l'Indo-Pacifico in corso in Svezia e che vede la presenza, oltre che dei 27 Paesi membri europei, di Giappone, India, Indonesia ma anche Maldive, Isole Figi, Sri Lanka.

"Noi dobbiamo investire nella nostra sicurezza e nella nostra prosperità. La guerra in Ucraina non è solo un affare europeo, mette in gioco principi che riguardano tutti e ha conseguenze globali, come quelle nel settore energetico. La strategia europea sull'Indo-Pacifico non è fatta solo di retorica, ma di cose concrete. La convergenze di interessi è la strada più sicura per avere buone relazioni", ha spiegato Borrell sottolineando come un'area indo-pacifica "sicura e stabile" è un obiettivo anche dell'Ue. (ANSA).