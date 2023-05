Ue-Libia-Sahel, riunione tecnica iniziativa One Desert

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - A Nouakchott, capitale della Mauritania, si è costituito il comitato di iniziativa 'One Desert' che riunisce Burkina Faso, Libia, Mali, Mauritania, Niger e Ciad per rafforzare la cooperazione comune transfrontaliera tra Libia e la regione del Sahel. Promotrice dell'iniziativa l'inviata speciale dell'Unione Europea per il Sahel, Emanuela Del Re, che sulla sua pagina Fb scrive " l'iniziativa One Desert che ho iniziato con l'European Union Border Assistence Mission in Libia è una visione per il futuro.

Un primo passo concreto verso una cooperazione transfrontaliera sempre più stretta ed efficace tra i paesi del Sahel e la Libia". Nel corso della prima riunione tecnica di One Desert "abbiamo lanciato il comitato di iniziativa , una roadmap che tiene conto delle migliori prassi per la gestione delle frontiere e la lotta alla criminalità transfrontaliera, promuovendo al contempo sviluppo e commercio nella regione". " E' imperativo continuare a lavorare insieme i paesi del Sahele e la Libia per un futuro di pace e prosperità" conclude Del Re.

