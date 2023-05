Spagna e Usa al lavoro per un piano di accoglienza dei rifugiati

(ANSA) - MADRID, 12 MAG - Un accordo in materia migratoria, che porterebbe la Spagna a concedere permessi di lavoro a persone intenzionate a entrare negli Stati Uniti, dovrebbe essere tra i temi che verranno toccati nel colloquio previsto oggi a Washington tra il presidente degli Usa Joe Biden e il premier iberico Pedro Sánchez: è quanto anticipato a diversi media da fonti governative spagnole.

Secondo il quotidiano La Vanguardia, conversazioni su questo tema hanno avuto luogo nelle ultime settimane tra il ministro dell'Inclusione spagnolo José Luis Escrivà, il segretario di Stato statunitense Antony Blinken e il segretario per la Sicurezza nazionale Alejandro Mayorkas.

Le parti lavorano a un programma che prevede che la Spagna apra le porte e un posto di lavoro a cittadini latinoamericani considerati idonei per profilo e possibilità di integrazione.

L'iniziativa si inserisce nel contesto di un più ampio piano, che prevede la creazione di centri in Paesi dell'America centrale e meridionali, gestiti in collaborazione con l'Onu e l'Organizzazione internazionale delle migrazioni, come hotspot per "dirigere i flussi di persone intenzionate a emigrare attraverso vie legali". Sarà in questi centri che personale spagnolo lavorerà per individuare persone idonee a spostarsi nel Paese iberico.

Inoltre, Spagna e Stati Uniti valutano anche un eventuale ampliamento di piani di migrazione circolare.

Il governo spagnolo si dice favorevole a promuovere rotte migratorie "regolari, ordinate e sicure" per l'arrivo di rifugiati e altre persone costrette a lasciare il loro Paese d'origine. (ANSA).