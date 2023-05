Liberati francesi detenuti in Iran,sollievo di Macron

(ANSA) - PARIGI, 12 MAG - Il cittadino francese, Benjamin Brière e il cittadino franco-irlandese, Bernard Phelan, che erano detenuti nella prigione di Mashhad, nel nord-est dell'Iran, sono stati liberati: è quanto annunciato dal ministero degli Esteri della Francia. "Liberi, finalmente.

Benjamin Brière et Bernard Phélan potranno riabbracciare i propri cari. E' un sollievo. Voglio rendere omaggio alla loro liberazione. Grazie a tutti coloro che si sono impegnati per questo risultato. Continueremo ad agire per il ritorno dei nostri connazionali ancora detenuti in Iran", afferma in un tweet il presidente francese, Emmanuel Macron.

Brière, 37 anni, venne arrestato nel maggio 2020, accusato di spionaggio dalle autorità di Teheran. Phelan, 64 anni, operatore turistico, venne invece arrestato il 3 ottobre 2022, accusato di oltraggio alla sicurezza nazionale. I due uomini, che hanno sempre sostenuto la loro innocenza, sono stati liberati per motivi umanitari. Negli ultimi mesi, le condizioni di salute di entrambi erano molto peggiorate. (ANSA).