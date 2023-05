Kiev,mai chiesto l'intervento di Zelensky a Eurovision

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - La presidenza ucraina smentisce quanto riportato dai media secondo cui Volodymyr Zelensky avrebbe chiesto agli organizzatori dell'Eurovision Song Contest di intervenire online durante l'evento.

Riferendosi a una notizia del Times secondo cui Zelensky avrebbe chiesto agli organizzatori dell'Eurovision di rivolgersi al pubblico durante la finale del concorso, l'addetto stampa del presidente ucraino Sergii Nykyforov ha dichiarato su Facebook che "le informazioni del Times non sono vere. L'ufficio del presidente dell'Ucraina non ha contattato gli organizzatori dell'Eurovision Song Contest con l'offerta dell'intervento online di Volodymyr Zelensky durante la finale o in qualsiasi altra fase del concorso". (ANSA).