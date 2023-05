Francia: bimba di 5 anni morta sgozzata vicino Parigi

Una bimba di 5 anni è stata ritrovata morta sgozzata nella sua casa a Courbevoie, nell'hinterland di Parigi, nella notte tra ieri e oggi. Secondo fonti concordanti citate dalla France Presse, il dramma si è consumato in un "contesto di separazione" tra i genitori. La procura di Nanterre ha aperto un'inchiesta per omicidio. Il padre, che si è gettato dal balcone, è stato ricoverato in condizioni gravi, riferiscono fonti di polizia. Sempre secondo le stesse fonti, i vicini hanno chiamato il pronto intervento dopo aver udito delle grida e visto la madre uscire dal suo appartamento. L'uomo, 40 anni, che si rifiutava di aprire agli agenti, si è inferto dei colpi di pugnale e poi si è buttato dal secondo piano. Una volta riusciti a penetrare all'interno, i poliziotti hanno trovato il corpo della bimba colpita alla gola.

La madre, 36 anni, è stata ricoverata, sotto shock, in un ospedale della zona. L'ex marito era oggetto di una misura di allontanamento e aveva il divieto di recarsi presso il domicilio famigliare nel comune di Courbevoie. La coppia era già nota per diverse denunce alla polizia. (ANSA).