Borrell ai Paesi Ue, 'ridurre le dipendenze dalla Cina'

(ANSA) - BRUXELLES, 12 MAG - In una lettera inviata ai 27 Paesi membri l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell ha sottolineato "l'importanza di ridurre i rischi e le dipendenze eccessive" dalla Cina. "Ciò richiederà la diversificazione delle catene di approvvigionamento dell'Ue, la riconfigurazione delle catene del valore dell'Ue, il controllo degli investimenti in entrata ed eventualmente in uscita e lo sviluppo di uno strumento anti-coercizione", si legge nel testo del non paper di Borrell. (ANSA).