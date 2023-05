Zelensky, serve ancora tempo per avviare la controffensiva

Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina ha bisogno di più tempo per lanciare una controffensiva contro la Russia, poiché l'esercito ha ancora bisogno degli aiuti occidentali promessi. "Con quello che abbiamo possiamo andare avanti e avere successo, ma perderemmo molte persone", ha detto in un'intervista ad alcune emittenti del servizio, tra cui la Bbc.

Le brigate da combattimento, alcune delle quali addestrate dai paesi Nato, sono "pronte", ma l'esercito ha ancora bisogno di "alcune cose", compresi i veicoli blindati, che "arrivano a stock", ha spiegato. "Quindi dobbiamo aspettare. Ci serve un po' più di tempo".

"Bombardata più di 70 volte nelle ultime 24 ore la regione sud-orientale di Zaporizhzhia, 8 civili sono rimasti feriti da munizioni a grappolo (vietate dalle convenzioni internazionali), tra cui 3 operatori sanitari delle ambulanze", ha riferito il capo dell'amministrazione regionale, Yuriy Malashko, citato da Rbc Ukraine. Secondo Malashko ci sono distruzioni in 20 diverse località della regione, dove si trova la centrale nucleare più grande d'Europa. "A Malokaterinovka, 8 persone sono state colpite da proiettili a grappolo. Tre di loro sono operatori di ambulanze. Feriti residenti locali, 3 uomini e 2 donne", ha detto Malashko. (ANSA).