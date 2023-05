Yellen, molto rischioso giocare con debito e default Usa

Giocare politicamente con il "rischio calcolato" sul tetto del deficit Usa, anche senza arrivare alla "catastrofe" del default comporta seri rischi e costi economici gravi: lo ha dichiarato la segretaria al tesoro americana, Janet Yellen, che si trova in Giappone, a Niigata, per una riunione dei ministri finanziari del G7.

"Anche senza arrivare al default, il rischio politico 'calcolato' sul tetto del debito può comportare costi economici gravi'", ha detto Yellen, avvertendo che se gli Stati Uniti non riescono a soddisfare ai loro obblighi finanziari, sarebbe una "catastrofe economica e finanziaria". (ANSA).