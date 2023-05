Usa, Trump attacca l'Ue: 'Deve dare più soldi all'Ucraina'

(ANSA) - WASHINGTON, 10 MAG - Donald Trump show. L'ex presidente americano arriva nella tana del lupo, la Cnn, e a un evento di un'ora e mezza di fronte ad una platea di 400 elettori repubblicani delinea l'America che verrà, nel caso in cui tornasse alla Casa Bianca, dalla politica estera a quella interna.

"Ho fatto un lavoro straordinario, per questo devo essere rieletto", esordisce il tycoon accolto da una standing ovation di suoi supporter. In gran forma e molto più frizzante - e a tratti offensivo con la giornalista che modera il dibattito - rispetto al comizio tenuto nella residenza di Mar-a-Lago subito dopo la storica incriminazione nel caso Stormy Daniels, l'ex presidente Usa ne ha per tutti. A partire dall'Europa. "L'Ue deve mettere più soldi per la guerra in Ucraina", attacca accusando Bruxelles di approfittarsi degli Stati Uniti. "Pensano che siamo stupidi", tuona Trump snocciolando cifre. "Gli Usa hanno investito 171 miliardi di dollari, l'Europa ha un sacco di soldi, voglio che ne mettano di più", insiste. Se ci fosse lui alla Casa Bianca, sostiene, "la guerra finirebbe in 24 ore". Ma quando l'anchor della Cnn, Kaitlan Collins, gli chiede chi dovrebbe vincere il conflitto se Kiev o la Russia lui non si sbilancia. "Voglio che la gente smetta di morire", si limite a dire. Quanto alla politica interna, il tycoon esorta i repubblicani a provocare il default. "Se non vi danno i tagli alla spesa che volete provocate il default", dice dettando la linea del Grand old party. E sull'aumento dei prezzi dell'energia propone la sua ricetta: "Trivella, baby, trivella".

Sull'altro argomento caldo, l'insurrezione del 6 gennaio, l'ex presidente mantiene la sua posizione e difende i rivoltosi assicurando che grazierebbe molti di loro. E' stato un giorno bellissimo. Il problema è che quella pazza di Nancy Pelosi e la sindaca di Washington non hanno voluto dispiegare la Guardia nazionale", ha attaccato. "Io volevo dispiegare 1.000 uomini, ma loro non hanno voluto", ha aggiunto l'ex presidente. "Ho chiesto a tutti i manifestanti di mantenere la protesta pacifica", ha rivendicato Trump. Sulle prossime elezioni concede che accetterebbe qualsiasi risultato "ma solo se il voto fosse corretto". (ANSA).