Turchia: un oppositore di Erdogan si ritira dalle elezioni

Muharrem Ince, uno dei politici candidati contro il presidente Recep Tayyip Erdogan alle elezioni di domenica in Turchia, ha annunciato il suo ritiro. Lo rende noto la tv di Stato Trt. Ince, leader di una piccola formazione di opposizione, il Partito della Patria, alle ultime elezioni presidenziali del 2018 era il stato principale sfidante di Erdogan con il maggiore partito d'opposizione, il Chp, ottenendo poco più del 30% dei consensi.

Il politico di 59 anni ha motivato la sua uscita di scena citando critiche e attacchi verbali ricevuti durante il periodo della campagna elettorale. Affermando che con il suo ritiro la coalizione dei maggiori partiti di opposizione non potrà dare a lui la colpa in caso di un'eventuale sconfitta. Inoltre, non ha dato indicazioni di voto per un altro candidato.

Nelle scorse settimane, Ince era stato spesso accusato dai simpatizzanti delle maggiori forze politiche di opposizione di ostacolare con la sua candidatura una possibile vittoria al primo turno di Kemal Kilicdaroglu che guida una coalizione formata dai principali partiti che si oppongono ad Erdogan.

Secondo i sondaggi più recenti, Ince ha un sostegno che va dall'1% al 3% mentre Kilicdaroglu è dato oltre il 49%, in vantaggio rispetto ad Erdogan ma comunque non in grado di superare la soglia del 50% per potere vincere le elezioni al primo turno.

Dopo essere uscito sconfitto alle presidenziali del 2018, Ince ha tentato di diventare presidente del maggior partito di opposizione Chp ma senza riuscirci. Ha quindi deciso di abbandonarlo andando a formare nel 2021 il Partito della Patria (Memleket Partisi), una formazione laica e di centro. (ANSA).