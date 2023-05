Gaza: nuovi raid Israele, ucciso un altro leader Jihad

Israele ha eliminato stanotte prima dell'alba un leader militare della Jihad islamica palestinese in un nuovo attacco nella Striscia di Gaza che ha causato anche altre due vittime, secondo le autorità locali.

Subito dopo le sirene di allarme che segnalano l'arrivo dei razzi da Gaza sono risuonate nelle comunità israeliane attorno alla Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare. Il lancio - seguito a circa 8 ore di calma - è ripreso dopo l'uccisione da parte di Israele, la notte scorsa, del comandante della Jihad islamica Ali Ghali e di altre due persone che si trovavano con lui. Fino ad adesso, secondo l'esercito sono stati 507 i razzi lanciati dalla Striscia. Di questi, 368 sono arrivati in territorio israeliano e 108 sono ricaduti entro Gaza o in mare. Gli intercettamenti da parte dell'Iron Dome sono stati 154. Secondo il ministero della sanità di Gaza, citato dalla agenzia Wafa, i morti finora a Gaza sono 24 tra miliziani e civili (comprese donne e minori) e oltre 60 i feriti e la distruzione di appartamenti.

Quattro civili palestinesi, fra i quali una bambina di 10 anni, sono rimasti uccisi ieri da razzi difettosi sparati dalla Jihad islamica da Gaza verso Israele e caduti invece nella Striscia: lo ha affermato oggi il portavoce militare israeliano.

Secondo il portavoce, ieri nella Striscia sono ricaduti oltre 100 razzi. A Gaza City - ha precisato - hanno provocato la morte di Lynn Loch, 10 anni, e di Yazen Alian, 16 anni. Un altro razzo - ha aggiunto - ha provocato due morti nella località di Beit Hanun, nel nord della Striscia.

Gaza intanto ha aggiornato a 25 i palestinesi morti in 2 giorni di combattimenti, 80 i feriti. (ANSA).