Erdogan trema, è sotto nei sondaggi a 3 giorni dal voto

(di Filippo Cicciù)

Potrebbe essere la fine di un'era in Turchia: Recep Tayyip Erdogan è stato superato dall'opposizione a 72 ore dall'apertura dei seggi. Almeno secondo la fotografia scattata dagli ultimi sondaggi che per settimane avevano registrato un testa a testa con il principale sfidante Kemal Kilicdaroglu, e che ora mostrano il candidato dei principali partiti di opposizione in netto vantaggio nei dati raccolti da due dei più noti istituti demoscopici del Paese.

Secondo Metropoll, Erdogan può contare sul 46,9% delle preferenze contro il 49,1% di Kilicdaroglu. Mentre nei dati raccolti da Konda tra il 6 e il 7 maggio, su un campione di 3.480 persone, l'attuale presidente turco è fermo al 43,7% e lo sfidante vola al 49,3% delle preferenze, un soffio sotto la soglia del 50% necessaria per vincere al primo turno delle presidenziali di domenica.

Parallelamente al tonfo nei sondaggi, Erdogan continua ad annunciare aumenti nelle buste paga per il settore pubblico.

Oggi ha fatto sapere che dopo le elezioni, da luglio, il salario degli impiegati salirà a 22.000 lire, circa 1.030 euro, rispetto alle 12.632 lire al mese che i lavoratori del pubblico ricevono ogni mese. Solo due giorni fa il leader turco aveva annunciato un aumento del 45% negli stipendi dei lavoratori delle imprese statali. Oltre alle promesse economiche, Erdogan sta cercando di mobilitare la sua base anche rivolgendosi all'elettorato curdo conservatore che negli appuntamenti elettorali del passato si era rivelato fondamentale per i trionfi elettorali che il leader turco e il suo partito Akp hanno incassato quasi ininterrottamente dal 2002. "Miei cari fratelli curdi, fino ad oggi abbiamo lottato per darvi i vostri diritti", ha affermato oggi il presidente rivolgendosi alla minoranza che rappresenta tra il 15 e il 20% della popolazione ma in larga parte è rappresentata dal partito della Sinistra verde (Ysp), formazione filocurda che ha ufficialmente chiesto ai propri elettori di votare per Kilicdaroglu a queste elezioni.

I sondaggi che mostrano il sultano in crisi sono stati pubblicati prima dell'uscita di scena di Muharrem Ince, uno dei candidati alla presidenza della Repubblica alla guida del piccolo Partito della patria che punta ad intercettare il voto di protesta. La sua formazione è ancora in gara per le elezioni del rinnovo del parlamento, che si tengono domenica contemporaneamente alle presidenziali, ma Ince oggi si è ritirato dalla corsa per diventare capo dello Stato, citando le dure critiche di vario tipo nei suoi confronti. "Non ho mai visto in 45 anni quello che ho visto negli ultimi 45 giorni", ha tuonato il politico di 59 anni elencando tra i vari attacchi ricevuti anche un falso video a luci rosse dove sarebbe stato inserito il suo volto, presente su un sito pornografico israeliano. Ince, che stando ai sondaggi raccoglie tra l'1 e il 3% dei consensi, era stato spesso accusato dai simpatizzanti dei maggiori partiti di opposizione di ostacolare con la sua candidatura una possibile vittoria al primo turno di Kilicdaroglu. "Se l'opposizione perdesse le elezioni mi darebbero la colpa e non voglio che abbiano scuse", ha detto Ince, che alle presidenziali del 2018 è stato il candidato anti-Erdogan del principale partito di opposizione Chp, ma uscì sconfitto ottenendo poco più del 30% dei voti. Dopo avere tentato invano di diventare il leader del Chp, decise di abbandonare il partito e di proseguire la sua carriera politica con una nuova formazione.

"Non so perché si è ritirato, avrei preferito che la corsa continuasse così com'era", ha detto Erdogan a proposito della decisione di Ince dichiarandosi "davvero dispiaciuto" per la sua scelta. (ANSA).