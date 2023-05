Usa, Biden: il default non è un'opzione possibile

(ANSA) - WASHINGTON, 09 MAG - Il presidente americano Joe Biden ha sottolineato che un default degli Stati Uniti "non è un'opzione", dopo un incontro sulla questione con i leader del Congresso. Democratici e repubblicani non riescono a mettersi d'accordo sull'innalzamento del tetto del debito Usa: una manovra legislativa essenziale affinché la più grande economia mondiale possa continuare a pagare i suoi conti, i suoi funzionari e i suoi creditori.

Biden ha annunciato che sta "considerando" il ricorso al 14mo emendamento come mezzo per aggirare lo stallo sul tetto , ma ritiene che "sarebbe contestato legalmente" e "nel frattempo senza un'estensione della scadenza del tetto tutto finirebbe nello stesso punto". Il presidente americano ha detto che comunque che esaminerà l'opzione nei prossimi mesi.

L'emendamento afferma che il debito pubblico degli Stati Uniti "non deve essere messo in discussione".

Biden ha annunciato che l'incontro con i leader del Congresso americano sul tetto del debito Usa è stato costruttivo e che la discussione proseguirà venerdì. Il presidente ha detto anche che è "possibile" che il suo tour in Asia programmato per la fine del mese potrebbe essere annullato se entro tale data non sarà raggiunto un accordo sul tetto. In questo caso "non me ne andrei, resterei finché non si risolverà la cosa", ha dichiarato alla stampa il leader democratico. (ANSA).