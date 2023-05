Presidente Georgia, 'fine visti per Russia è provocazione'

(ANSA) - MOSCA, 10 MAG - La presidente filo-occidentale della Georgia, Salome Zurabishvili, ha stigmatizzato oggi come "un'altra provocazione russa" il decreto firmato dal presidente Vladimir Putin che revoca l'obbligo di visto per i georgiani che si recano in Russia e permette la ripresa dei voli diretti delle compagnie russe verso la Georgia. Negli ultimi mesi la presidente si è più volte espressa contro un riavvicinamento tra Mosca e il governo di Tbilisi guidato dal partito Sogno Georgiano. (ANSA).