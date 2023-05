007 Gb, parata a Mosca mostra carenza in strategia militare

La parata annuale della Russia per il Giorno della Vittoria nella Piazza Rossa ha evidenziato le sfide materiali e di comunicazione strategica che le forze armate stanno affrontando a 15 mesi dalla guerra in Ucraina". E' l'analisi degli 007 britannici in merito alla situazione della Difesa russa.

"Secondo quanto riferito, più di 8.000 persone hanno preso parte alla parata, ma la maggior parte era costituita da forze ausiliarie, paramilitari e cadetti degli istituti di formazione militare", scrive l'Intelligence britannica nel suo rapporto giornaliero. "Gli unici membri delle formazioni schierabili delle forze regolari sono stati i contingenti delle truppe ferroviarie e della polizia militare. Un T-34 d'epoca era l'unico carro armato in parata. Nonostante le pesanti perdite subite in Ucraina, la Russia avrebbe potuto schierare più veicoli corazzati. Ma è probabile che le autorità si siano astenute dal farlo per evitare critiche interne sulla priorità data alle parate rispetto alle operazioni di combattimento", scrive ancora l'Intelligence britannica. (ANSA).