Ucraina, altri 1,2 miliardi d'aiuti Usa a Kiev a lungo termine

(ANSA) - WASHINGTON, 08 MAG - Gli Stati Uniti forniranno 1,2 miliardi di dollari in più in aiuti militari a lungo termine a Kiev per rafforzare ulteriormente le sue difese aeree mentre la Russia continua a colpire l'Ucraina con droni, razzi e missili terra-aria: lo riferiscono media Usa, citando dirigenti americani.

Il pacchetto di aiuti dovrebbe essere annunciato oggi e il denaro sarà fornito nell'ambito dell'Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell'Ucraina. A differenza delle armi, delle munizioni e degli equipaggiamenti americani che vengono inviati più frequentemente in Ucraina dalle scorte del Pentagono - e quindi possono essere consegnati rapidamente - questo denaro deve essere speso nei prossimi mesi o addirittura anni per garantire le future esigenze di sicurezza dell'Ucraina. Questo stanziamento finanzierà i sistemi di difesa aerea Hawk, le munizioni e i droni per la difesa aerea. I fondi serviranno anche ad acquistare artiglieria, razzi, assistenza per immagini satellitari, nonché a garantire la manutenzione continua e i pezzi di ricambio per una varietà di sistemi. (ANSA).