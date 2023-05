Il numero di sfollati interni in fuga dalle violenze scoppiate in Sudan è raddoppiato nel coro dell'ultima settimana, ha riferito oggi a Ginevra l'Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim). Il totale degli sfollati interni dal 15 aprile 2023, quando sono scoppiati gli scontri è salito ad oltre 700.000 secondo gli ultimi dati dell'Oim, mentre erano circa 340.000 martedì scorso, ha detto il portavoce dell'Oim Paul Dillon in un briefing per la stampa.