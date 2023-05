Nuovo raid di Israele su Gaza, '2 morti'

(ANSA) - TEL AVIV, 09 MAG - Israele ha colpito di nuovo a Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui un velivolo ha centrato un'auto sulla quale "una squadra terroristica portava missili anti tank a Khan Younis nel sud della Striscia". I media locali riferiscono di 2 morti ma al momento non c'è conferma in Israele.

"L'Unione europea è seriamente preoccupata per l'escalation a Gaza a seguito dei raid aerei israeliani di oggi. L'Ue deplora profondamente la perdita di vite civili, compresi i bambini, e chiede il rispetto del diritto internazionale umanitario. Le vite civili devono essere protette in ogni circostanza". E' quanto riferisce in una nota il portavoce dell'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell. "Esortiamo tutte le parti a esercitare la massima moderazione, promuovere la calma e lavorare per un orizzonte politico e una stabilità regionale in linea con gli impegni delle dichiarazioni di Aqaba e Sharm el Sheikh", aggiunge. (ANSA).